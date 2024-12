L’ultimo regalo di Biden all’Ucraina | gli Usa concedono altri 25 miliardi di dollari di aiuti militari a Kiev

Tpi.it - L’ultimo regalo di Biden all’Ucraina: gli Usa concedono altri 2,5 miliardi di dollari di aiuti militari a Kiev

L’amministrazione uscente degli Stati Uniti, guidata dal presidente Joe, ha annunciato oggi quasi 6didi nuovi, compreso un pacchetto da circa 2,5destinati all’assistenza militare per contrastare l’invasione lanciata dalla Russia nel febbraio 2022.“Oggi sono orgoglioso di annunciare uno stanziamento di quasi 2,5diin assistenza militare per l’Ucraina, mentre il popolo ucraino continua a difendere la propria indipendenza e libertà dall’aggressione russa”, ha affermato in una nota il presidente uscente. “Sotto la mia direzione e per il resto del mio mandato, gli Stati Uniti continueranno a lavorare senza sosta per rafforzare la posizione dell’Ucraina in questa guerra”.Il nuovo pacchetto di assistenza militare, come spiegato dalla Casa bianca, comprende 1,25diintratti dalle scorte statunitensi e1,22stanziati nel quadro della Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) approvata dal Congresso statunitense.