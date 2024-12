Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Allevi ascolano dell’anno:: "La cultura mi ha dato la forza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il celebre pianista e compositore, dopo l’emozionante concerto che si è svolto lo scorso 25 maggio in Piazza del Popolo, è tornato nella sua Ascoli Piceno per un evento pubblico. Il geniale musicista sabato sera ha presentato, in una gremita Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, il suo ultimo libro ‘I nove doni. Sulla via della felicità’: un successo editoriale, che è il frutto di un percorso personale di dolore e rinascita. Il volume è strutturato come una riflessione filosofica in nove tappe, nelle quali viene proposto un nuovo modo di guardare la vita. Nel libro,esplora temi universali come la resilienza, lainteriore e la ricerca della felicità. A moderare l’incontro è stata la giornalista Barbara Marini (Tgr Marche). Il sindaco Marco Fioravanti ha consegnato all’artista piceno il riconoscimento ‘2024’.