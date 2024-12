Ilgiorno.it - Omicidio della cava. Rossi a casa per Natale. Ha voglia di ritornare

ARDENNOTre giorni scarsi, ma comunque e per la prima volta a, ad Ardenno, per farecon parenti e amici. Da due anni ormai si ventilava questa eventualità e nella notte tra il 24 e il 25 Simonein Valtellina ci è tornato per davvero proveniente dall’Elba, Porto Azzurro, nella struttura specializzata in lunghe pene dove l’uomo, ora 43enne, è stato trasferito dopo una prima parte di reclusione trascorsa a Monza e a Opera. Simonefu condannato a 32 anni a Sondrio, poi scesi a 30, per l’, la distruzione e l’occultamento del cadavere di Donald Sacchetto, operaio in Austria, che quella sera del 16 maggio 2009 si trovava in Valle e stava festeggiando il proprio trentaseiesimo compleanno. Ucciso e fatto sparire: un cane addestrato alla ricerca troverà un piccolo frammento di cranio nella, mentre i pochi altri resti vennero restituiti alla famiglia in un recipiente grande come un bicchiere.