Imane Khelif al terzo posto tra le fake news del 2024 | le voci infondate sulla sua identità di genere

Neluna dellepiù discusse e terza nel podio delle bufale è stata quellapugile algerina, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, al centro di una controversia legata alla sua partecipazione ai Mondiali di boxe 2023. L’atleta, infatti, era stata squalificata da quest’ultimo evento per livelli di testosterone superiori ai limiti previsti dal regolamento della International Boxing Association, l’ente che gestisce i campionati mondiali di boxe, che però non viene riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale. In virtù di un regolamento differente,aveva invece potuto gareggiare alle Olimpiadi di Parigi, scatenando diverse polemiche e contestazioni.Le speculazioni, però, sono andate ben oltre il dibattito legato ai regolamenti. Diversi rumors infondati hanno iniziato a circolare, sostenendo chefosse transgender.