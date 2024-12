Agi.it - Fumo nelle gallerie della metro di Roma, intossicato un 16enne

AGI - Chiuse ed evacuate le fermateSpagna e Flaminio, nel centro di, a causa di un incendio che - secondo quanto si apprende - sarebbe esterno allapolitana. Ilsarebbe entrato però nei tunnel. Questo avrebbe reso necessario il provvedimento. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Le fiamme sarebbero partite da un cantiere in stato di abbandono in Viale Giorgio Washington, nei pressi di Villa Borghese. L'incendio sarebbe stato poi domato. Un ragazzo di 16 anni - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco -, a causa del densosarebbe rimasto. Il minore sarebbe stato prelevato dall'ambulanza all'uscitanei pressi di Villa Borghese e trasportato in codice rosso al Bambino Gesù.