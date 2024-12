Romadailynews.it - Favola della domenica – L’anno 2025

Leggi su Romadailynews.it

C’era una voltache, al 31 dicembre, non si era presentato. Si era perduto e nessuno riusciva a trovarlo. Babbo Natale era in agitazione perché la Befana, sua amata collega, era svanita nel nulla.La verità era che un mago cattivo, consultando la sfera di cristallo, aveva saputo che lui, nel, non ci sarebbe potuto entrare. Per cui, aveva pronunciato le parole magiche che avevano bloccato l’arrivo del nuovo anno.Babbo Natale decise di andare alla sua ricerca. Pensava: ‘Dopo il Natale deve necessariamente arrivare la Befana. I bambini che non hanno ricevuto regali il 25 dicembre dovranno averli per il 6 gennaio’.Salì sulla sua slitta, sfidò le leggi del tempo e s’immerse nell’ignoto. ‘Dovrò cercare un fanciullo’ pensò ‘perché il 1° gennaio, cioènuovo, è appena nato’.