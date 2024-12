Notizie.com - Salvini al Viminale, terzo mandato e posti vacanti nei Ministeri: di cosa dovrà occuparsi Giorgia Meloni a gennaio 2025

L’ipotesi di un rimpasto conal, Vincenzo De Luca in Campania e ilal Ministero: disi occuperà il governo nei primi mesi del 2024.Diffuse, smentite, poi di nuovo rimbalzate: le voci di un probabile rimpasto nel governo irrompono negli ultimi giorni del 2024. I lavori per lo sprint finale verso l’approvazione della Manovra economica hanno distolto l’attenzione da questo e altri argomenti, che sono rimandati a. Tra questi, la questione dele irimastiaialnei: di(Ansa Foto) – notizie.comTra Matteoche punta al ritorno al Ministero dell’Interno, il caso De Luca e la legge sulapprovata in Campania, che va impugnata entro il 9