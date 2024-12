Terzotemponapoli.com - Napoli-Venezia: le probabili formazioni

: lee dove vederla in TvIlospita ilal Maradona per il match valido per la 18ª giornata di Serie A. Azzurri che vogliono il terzo successo consecutivo dopo quelli contro Udinese e Genoa per mantenere il ritmo nella corsa Scudetto. Lagunari invece imbattuti nelle ultime tre partite, di cui l’ultima vinta contro il Cagliari. Di seguito le, i ballottaggi e gli indisponibili del match.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte(3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, Andersen, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco Diretta tvLa gara traè valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A.