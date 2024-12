Ilgiorno.it - I vicini hanno dato l’allarme. Lite in casa tra coniugi, lei fugge. Arrestato il marito violento

Leggi su Ilgiorno.it

Le urla dellain famigliaspinto ia chiamare la polizia. Nel frattempo la moglie si era allontanata e ilè stato poiper resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, procurate a uno degli agenti intervenuti, che ha riportato tre giorni di prognosi. L’arresto è scattato verso le 2.30 di ieri, al termine del concitato episodio avvenuto nell’abitazione in via Ambrogio da Fossano a Pavia. Ieri in Tribunale l’arresto è poi stato convalidal Gip e O.N., 64enne di origine ucraina, ha patteggiato una condanna a 8 mesi, con sospensione condizionale della pena. Chiuso così il procedimento per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sono però ancora in corso gli accertamenti della polizia sullafra iche aveva preoccupato idial punto di lanciareal 112, per eventuali maltrattamenti in famiglia.