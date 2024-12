Capodanno, a Cinecittà World attrazioni, cene, concerti e dj set

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 dic. (askanews) – Adrenalina, divertimento non-stop e musica dalle 18 alle 8 del mattino per celebrare l’arrivo del 2025:si prepara ad accogliere la festa dipiù grande d’Italia con 40, 8e cenoni a tema, 10 spettacoli dal vivo,, dj set (commerciale, reggaeton, revival, techno) e la mezzanotte con i fuochi d’artificio. Il 31 dicembre il Parco tematico del Cinema e della Tv di Roma si trasforma in un grande villaggio del divertimento, con un solo biglietto. “Atutti possono trovare il proprioideale – ha spiegato l’amministratore delegato Stefano Cigarini – famiglie, bambini, ragazzi e adulti, grazie a un offerta unica in Italia, pensata per tutte le età”. Con ildei bambini il divertimento per i più piccoli inizia con una cena animata dai personaggi dei cartoni di Hotel Transilvania, dove il cameriere potrebbe essere Dracula o Frankenstein.