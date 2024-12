Brisbane International di Tennis, Arnaldi e Berrettini verso il debutto al primo turno

Leggi su Ilfaroonline.it

– Sta per cominciare la stagione delazzurro. Non solo con la classe femminile e Jasmine Paolini (leggi qui), già iniziata, ma anche con quella maschile. Matteoe Matteodebuttano alpresented by Evie, ATP 250.Ilta azzurro, numero 37 al mondo, incontra sul duro del QueenlandCentre, il padrone di casa e 24enne australiano Alexei Popyrin, numero 25, per la quarta volta in carriera.Il sanremese ha conquistato due sfide sul duro e nel 2023. Lo ha fatto aldel Masters 1000 a Shanghai e in finale di Coppa Davis.In Australia da fine novembre per gli allenamenti,è stato inserito nel quarto di tabellone di Novak Djokovic, testa di serie numero 1, che insegue il titolo ATP numero 100 in carriera.Ancheè pronto a giocare ildel torneo.