Mister Movie | Enzo Paolo Turchi spoiler al Grande Fratello | Rebecca Staffelli entra in casa

Enzo Paolo Turchi "spoiler" al Grande Fratello: Rebecca Staffelli entra in casa

Il ritorno dinelladelsi è trasformato in un involontario annuncio:sarà tra gli ospiti dello show. Tra coreografie natalizie e rivelazioni inattese, ecco cosa è successo.torna a far ballare ladelclass="wp-block-heading">è tornato protagonista nelladel, questa volta nelle vesti di coreografo. Il suo compito è stato quello di preparare i concorrenti per alcune performance a tema natalizio.I gieffini si sono già esibiti nelle scorse puntate e sono previste altre esibizioni, inclusa quella di lunedì prossimo.Carmen Russo e un’anticipazione sulla serata del 30 dicembreclass="wp-block-heading">Ad affiancarein questa avventura è tornata anche la moglie, Carmen Russo.