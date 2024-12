Tvplay.it - Juventus-Fiorentina, ansia per Thiago Motta: tegola in vista

Indel big match che ladovrà affrontare con la, misterha un grattacapo importante: potrebbe mancare un giocatore chiave.La domenica che chiuderà l’anno solare 2024 sarà per lapiuttosto impegnativa. Alle 18:00 del pomeriggio, infatti, la squadra di misteraccoglierà in casa ladi Palladino, senza dubbio una delle formazioni sorpresa per rendimento insieme alla Lazio di Baroni, nonostante le ultime due sconfitte contro Udinese e Bologna.perin(LaPresse) – tvplay Si tratterà in tutto e per tutto di uno scontro diretto, siccome le due squadre hanno gli stessi punti in classifica e lottano per ricavare un posto in Europa anche nella prossima stagione. Inoltre, la sfida sarà anche l’occasione per alcuni incroci, come quello di Moise Kean, che affronterà la sua ex squadra, alla pari di Nico Gonzalez.