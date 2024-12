Oasport.it - Eurolega, la Virtus Bologna demolisce un Villeurbanne non pervenuto

Si è appena conclusa allaSegafredo Arena la sfida valevole per la diciottesima giornata die in campo sono scese laSegafredoe l’Ldlc Asvel. Una sfida fondamentale per entrambe le formazioni, con gli emiliani a caccia di una vittoria per risalire la china e i francesi che puntavano ad agganciare la zona play-in. Ecco come è andata.Partenza spumeggiante, con un botta e risposta da oltre l’arco in pochi secondi. Si bloccano, però, a quel punto gli attacchi, sul parquet tanti errori da entrambi i lati e servono oltre due minuti prima che Cordinier trovi altri punti. Fatica ile anche senon incanta arriva a metà quarto avanti 9-3 con i punti di Polonara. Non si sblocca la squadra francese e scappa via lasul 14-5, obbligando la panchina ospite al timeout.