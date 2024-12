Oasport.it - LIVE Roma-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: alle 17.00 il via del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Palazzetto dello Sport gremito per quello che si preannuncia un incontro davvero interessante. Terminato il riscaldamento, fra pochi minuti l’annuncio dei sestetti iniziali della sfida.16.50invece ha bisogno di un gran risultato per provare a uscire dai bassifondi della graduatoria. Arduo il compito a cui le capitoline sono attese, ma senza pressioni e con l’aiuto del proprio pubblico le ragazze di coach Giuseppe Cuccarini possono provare a infastidire le avversarie. Quest’ultime poi potrebbero subire le scorie non smaltite del tutto legate all’avventura cinese per il Mondiale per Club: chissà che non possa materializzarsi l’impresa.16.45 La Veroritorna in campo dopo l’esperienza nel Mondiale per Club conclusa in terza posizione.