Calciomercato.it - Ancora un esonero, c’è anche Pirlo per la panchina

Leggi su Calciomercato.it

Il club può cambiareuna volta allenatore: la situazione è critica e la società valutal’ex centrocampista di Milan e JuveUn disastro senza fine, lo spettro della retrocessione che diventa sempre più concreto, l’esigenza di dare una sterzata immediata.un, c’èper la(LaPresse) – Calciomercato.itC’è aria didopo l’ennesima sconfitta rimediata dalla Salernitana: la squadra di Colantuono è uscita sconfitta dallo scontro salvezza contro il Frosinone, fanalino di coda prima della vittoria di oggi. Il 2-0 dello Stirpe rappresenta un altro duro colpo per la squadra granata che è al terzultimo posto in classifica, dietro di lei soltanto il Cosenza (penalizzato però di 4 punti) e il Sudtirol.A nulla è valso il primo cambio incon Martusciello esonerato per chiamare Colantuono in