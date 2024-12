Linkiesta.it - L’Unione europea perde cinque miliardi di euro di tasse digitali all’anno

Il capitalismo digitale rischia di lasciare indietro l’pa. È quanto emerge da uno studio condotto dal Centre forn Policy per conto di Hubert Burda Media Holding. Il think tank chiede una tassazione equa per i fornitori di servizimultinazionali, spesso molto potenti sul mercato. «Occorrono soluzioni concrete per limitare il potere di mercato e stabilire una concorrenza leale, al fine di proteggere e rafforzare la forza innovativa e la sovranità digitale dell’pa», afferma l’economista del cep Matthias Kullas, che ha condotto lo studio insieme al membro del Comitato esecutivo del cep Henning Vöpel e ai ricercatori del cep André Wolf e Lukas Harta. «L’UE non deve essere la grandente», afferma Vöpel.«Mentre le nostre esportazioni contribuiscono al finanziamento del bilancio nazionale statunitense attraverso i dazi doganali, l’imposta sulle società e letradizionali, questo non accade con le esportazioni americane di alta tecnologia inpa.