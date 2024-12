Anteprima24.it - Padula si accende con la magia del Natale: concerto del Coro Polifonico Polimnia il 26 dicembre

Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà giovedì 262024 alle 18:30 a, nella suggestiva cornice del Convento di San Francesco, il tradizionaleNatalizio a cura del.Fondato nel 2008 e diretto da Annamaria Torresi, ilrappresenta un’eccellenza nel panorama musicale campano, unendo passione per la musica e dedizione al canto corale.Diventato associazione musicale nel 2011, ilè associato all’A.R.C.C. (Associazione Regionale Cori Campani) e alla FE.N.I.A.R.CO. (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali), confermando il suo impegno per la crescita artistica e la promozione culturale.Il, composto da voci miste e noto per le sue esibizioni prevalentemente a cappella, si è distinto negli anni in festival nazionali e internazionali, con un repertorio che spazia dalla polifonia sacra alla musica contemporanea, senza dimenticare il patrimonio della canzone classica napoletana.