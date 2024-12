Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno della Bilancia | 24 dicembre 2024

Leggi su Tpi.it

di(24): leper il– Siete dele volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 24, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:Venere in buon aspetto porta armonia e dolcezza nelle relazioni. Se sei in coppia, approfitta di questa giornata per rafforzare il legame con il partner attraverso piccoli gesti di affetto. I single potrebbero fare un incontro intrigante durante un evento natalizio o tra amici. Le questioni lavorative sono in secondo piano, ma le stelle favoriscono la pianificazione e i pensieri creativi per il futuro. Lascia che le idee maturino con calma.