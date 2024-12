Golssip.it - Guaccero-Pernice si tatuano la data della vittoria alla finale di Ballando

In comune il palco, una relazione nata proprio dall'esperienza condivisa a Bndo con le Stelle e anche un tatuaggio identico. L'attrice Biancae Giovannihanno deciso di tatuarsi ladel programma di Rai1. I due, inizialmente concorrente e maestro, sono diventati anche una coppia nella vita. E in un post pubblicato dconduttrice su Instagram si parla proprioscelta di imprimere per sempre sulla loro pelle unaspeciale, quelladi Bndo. "E come potremmo mai dimenticare quellache proprio VOI avete reso Incancellabile.? Grazie di tutto. Buon Natale, a tutti voi! Vi auguro di riuscire ad andare sempre oltre le cose spiacevolivita e le invidie di chi cerca di sovrastarvi o screditarvi. Sorridete e sognate. contro tutto.