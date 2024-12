.com - Enula pubblica il video del nuovo singolo Erano more

Fuori da oggi ildi, ilbrano di, una ballad intensa ed evocativaFuori da oggi ildi, ilbrano di, il secondoprodotto dai ROOM9 (già al lavoro con The Kolors, Alfa, Michele Bravi e moltissimi altri), già disponibile in radio e in digitale.(Universal Music Italia) è una ballad intensa e profondamente evocativa, capace di intrecciare immagini poetiche e crude in un mosaico di emozioni. Con una struttura narrativa che sembra oscillare tra il sogno e la realtà,disegna una storia di intimità, perdita e ricerca di sé, dove ogni verso è impregnato di una struggente vulnerabilità.«In questo pezzo esploro il dolore e la nostalgia – afferma– in un’atmosfera quasi onirica di ricerca e di perdita evocando immagini potenti e contrastanti e trasformando le ferite in arte».