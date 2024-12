Ilgiorno.it - Cambio al vertice della Pro loco. La neopresidente: facciamo rete

Leggi su Ilgiorno.it

alPro, alla guida arriva Concetta Risi, primo obiettivo "fare". Nel 2025 "getteremo un ponte fra tutte le realtà di volontariato al lavoro per Pioltello", spiega la. Dal tempo libero al verde, "collaborazione in tutti i campi", a cominciare da quelli classici del gruppo, relativi alla promozionecittà. È anche grazie a loro che la nomea di Cenerentola schiacciata fra le due reginette Cernusco e Segrate è ormai un ricordo lontano: tante le attività di animazione e culturali che hanno cambiato faccia a i quartieri pioltellesi negli anni. E il merito è anche di questo gruppo. L’ultimo evento in ordine di tempo organizzato dai volontari è stata la Fiera di santa Lucia: un successone. Ma ci sono anche tutti gli appuntamenti alla scoperta del territorio esua identità, un’altra partita che impegnerà il nuovo direttivo.