Roberto Latini porta in scena Antigone di Anouilh il 18 e 19 luglio 2025 per il Teatro Ostia Antica Festival

Teatro romano di Ostia 18 –  19 luglio 2025 Roberto Latini  illumina il secondo appuntamento a cielo aperto del TEATRO OSTIA ANTICA FESTIVAL  con l' Antigone  di Anouilh, potente metafora di resistenza e intimo dialogo sull'essere umano, per esplorare il conflitto eterno tra legge e coscienza ANTIGONE di Jean Anouilh traduzione  Andrea Rodighiero personaggi e interpreti Silvia Battaglio –  ISMENE e IL MESSAGGERO Ilaria Drago  – EMONE e GUARDIE Manuela Kustermann  – LA NUTRICE e CORO Roberto Latini  – ANTIGONE Francesca Mazza  – CREONTE scena Gregorio Zurla costumi Gianluca Sbicca musica e suono Gianluca Misiti luci e direzione tecnica Max Mugnai in collaborazione con BĂ ste Sartoria assistente alla regia Rebeca Rivero regia  Roberto Latini Produzione La Fabbrica dell'Attore teatro Vascello  e Teatro di Roma – Teatro Nazionale Orario spettacoli: ore 21,15 Sul palcoscenico a cielo aperto del Teatro romano di Ostia, dove le pietre antiche respirano ancora echi di drammi passati, Roberto Latini  debutta con Antigone, che Jean Anouilh  scrisse nella Francia stretta nella morsa del Nazismo, ispirandosi all'omonimo lavoro di Sofocle.

Al Teatro Ostia Antica Festival debutta l'Antigone di Anouilh con la regia di Roberto Latini. La tragedia, ambientata nella Francia occupata, diventa metafora della resistenza contro l'autorità , indagando il conflitto tra legge dello Stato e coscienza individuale.

Roma, Teatro romano di Ostia Antica: “Antigone” 18-19 luglio 2025; Antigone fra le rovine di Ostia: due notti “di resistenza” sotto le stelle; Teatro Ostia Antica Festival.

