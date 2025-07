Acea sigla un accordo di ricerca con l’IIT per la robotica

a.Quantum, società del Gruppo Acea dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il mercato non regolato, ha siglato un accordo con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per la costituzione di un Robotic Joint Lab. Quest'ultimo è un laboratorio congiunto dedicato alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni robotiche avanzate per la realizzazione, gestione e la .

