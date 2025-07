In piazza della Libertà risuonano le melodie soul del Manuela Evelyn Prioli Trio

In centro storico a Cesena prosegue la rassegna musicale 'Musica in Piazza' che fino a metà agosto porta in piazza Almerici e Della Libertà le melodie che hanno fatto la storia del Novecento: dal blues al soul, dallo swing alle influenze afroamericane. Il prossimo appuntamento in calendario è per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

"La libertà, un bene da custodire": tutti in piazza per l'80esimo della Liberazione - MESAGNE – Domani, venerdì 25 aprile, la città di Mesagne si prepara a celebrare l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una serie di eventi che coinvolgeranno l'intera cittadinanza.

Vaccini pediatrici. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 17 maggio 2025 - Questa puntata sarà un DOCUMENTARIO in cui si parlerà dei cosiddetti vaccini pediatrici, con l’auspicio che l'argomento possa essere utile

Piazza della Libertà, iniziati i lavori di manutenzione ai giunti - Sono in corso, in Piazza della Libertà, i lavori di manutenzione ai giunti di dilatazione, che devono assorbire le dilatazioni termiche, dato che l’area per la sua dimensione ha un alto grado di dilatazione termica.

14-18 luglio | TI HO VISTO IN PIAZZA la nostra festa di paese MAR 15.7 | Francesca English LivE La nostra certezza si chiama Francesca English. Non può esserci rassegna estiva di Più SpazioQuattro senza che la sua voce a metà tra il soul d'oltreoceano e Vai su Facebook

