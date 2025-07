Prende a pugni e rapina un uomo in un parco | fermato alla stazione Centrale e arrestato

Milano, 17 luglio 2025 ‚ÄstGli agenti della Polizia ferroviaria di¬†Milano, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno¬†notato il 25enne¬†marocchino¬†mentre si aggirava con fare sospetto presso la¬† Galleria dei Mosaici, motivo per il quale hanno proceduto a un¬†controllo. Dagli accertamenti √® emerso che il giovane era¬†ricercato in quanto destinatario di un'ordinanza di custodia¬†cautelare in carcere, emessa nel mese di aprile 2025 dalla Procura¬†della Repubblica di Milano a seguito del reato di rapina aggravata¬†in concorso e lesioni.¬†¬† BOLOGNA - STAZIONE CENTRALE, LA POLIZIA FERROVIARIA POLFER ESEGUE DEI CONTROLLI Spray urticante¬†. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Prende a pugni e rapina un uomo in un parco: fermato alla stazione Centrale e arrestato

