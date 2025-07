Enrico Fink e l' OMA al Signorelli di Cortona con Qechì Kinnòr

Arezzo, 17 luglio 2025 – Il Festival delle Musiche si ferma al Teatro Signorelli di Cortona per l'appuntamento con un patrimonio musicale raro, affascinante e poco conosciuto Il Festival delle Musiche torna a Cortona, nella straordinaria cornice del Teatro Signorelli, per ospitare il concerto "Qechì Kinnòr (prendi il violino)” con Enrico Fink e I Solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. Il concerto, in programma martedì 22 luglio con inizio alle ore 21:15, porterà sul palco del Signorelli un originale viaggio nei canti tradizionali degli ebrei d'Italia, restituendo voce e spazio a un repertorio raro e affascinante: la musica delle sinagoghe italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

