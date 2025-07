Puglia il piano da due miliardi che cambierà i trasporti | biglietto unico più treni e gli aeroporti collegati

Un progetto da 2 miliardi e 256 milioni di euro per riorganizzare il trasporto pubblico locale in Puglia. È il valore del Piano triennale dei servizi 2024-2026, adottato dalla giunta regionale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Puglia, il piano da due miliardi che cambierà i trasporti: biglietto unico, più treni e gli aeroporti collegati

Il Piano d’emergenza del Comune di Troia suscita interesse sui Monti Dauni e in Puglia - Una cartografia più moderna e immediatamente leggibile delle aree a rischio del territorio; l’implementazione, con protocolli operativi aggiornati, del nuovo Piano d’emergenza del Comune di Troia (in corso di definizione e con tutta probabilità pronto entro l’anno) rispetto alle 9 funzioni.

Nuovo Piano coste in Puglia, stop del Pd: «Il mare è di tutti, no alla legge» - Il nuovo Piano coste, presentato venerdì dal consigliere delegato Stefano Lacatena, non convince nemmeno la stessa maggioranza di centrosinistra che governa la regione Puglia.

Xylella, via al piano da 27 milioni per la rinascita degli ulivi in Puglia - Con un nuovo piano di reimpianto nelle aree colpite dal batterio della Xylella fastidiosa, si è conclusa oggi, venerdì 23 maggio, la raccolta delle domande per gli investimenti produttivi nel comparto olivicolo, nell'ambito del Complemento di sviluppo rurale (Csr) 2023-2027.

Il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS prevede oltre 100 miliardi di euro di investimenti, 60 dei quali saranno destinati all'infrastruttura ferroviaria gestita da RFI. L'obiettivo è portare l'Alta Velocità in aree oggi non servite, abbattere le emissioni di anidrid

