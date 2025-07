Cultura Numeri da record per il Campania Teatro Festival Oltre 40mila presenze in 31 giorni

Oltre 40mila presenze, spettacoli internazionali, nuove drammaturgie e prezzi popolari: il Campania Teatro Festival 2025 si chiude con numeri da record e un forte messaggio di pace.. Numeri da record per la diciottesima edizione del Campania Teatro Festival, la nona diretta da Ruggero Cappuccio. La rassegna internazionale e multidisciplinare, realizzata dalla Fondazione Campania dei Festival con il sostegno concreto della Regione Campania, ha fatto registrare quest’anno oltre 40mila presenze  in 31 giorni di programmazione. Il doppio rispetto alle edizioni precedenti che avevano avuto la stessa durata e lo stesso numero di spettacoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

“La rigenerazione urbana passa attraverso le competenze dei manager”, MANAGERITALIA CAMPANIA al Festival del Management di Napoli - “La rigenerazione urbana passa per una giusta collaborazione tra pubblico e privato: i manager, attraverso le loro competenze, possono favorirla, per poter affrontare le sfide e convertirle in opportunità ”: si è concluso così l’intervento di Ciro Turiello, presidente di Manageritalia Campania, al Festival del Management, l’importante manifestazione svoltasi l’8 e 9 maggio per la prima […] L'articolo “La rigenerazione urbana passa attraverso le competenze dei manager”, MANAGERITALIA CAMPANIA al Festival del Management di Napoli sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Manageritalia Campania al Festival del Management - Anche quest’anno Manageritalia patrocina e sostiene l’evento che si svolge per la prima volta a Napoli l’8 e il 9 maggio.

