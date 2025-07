In caserma dai carabinieri c' è una nuova stanza per supportare le donne che denunciano violenze

Favorire le denunce da parte delle donne vittime di violenza e ridurre il rischio di una vittimizzazione secondaria. Con questo obiettivo è stato allestito uno spazio dedicato all’interno della caserma dei carabinieri di Rho di via Pertini. Si chiama “Una stanza tutta per sé” e nasce per offrire. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: caserma - carabinieri - stanza - donne

A lezione di legalità , gli studenti di Tremestieri visitano la caserma Messina Sud dei carabinieri - Stamane gli studenti delle classi terze della secondaria di I grado di Tremestieri hanno visitato la caserma sede della Compagnia Carabinieri Messina Sud, dove sono stati accolti dal comandante della Compagnia, cap.

Il Generale Luongo in visita alla caserma dei Carabinieri di Barletta Andria Trani - Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha fatto visita nel pomeriggio del 2 maggio alla caserma “Brigadiere Antonio Cezza, Medaglia d’Argento al Valor Militare”, sede del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani.

A scuola di legalità : visita alla caserma dei Carabinieri per gli alunni della primaria di Baselice - Comunicato Stampa Gli studenti accolti dai militari per un incontro formativo tra educazione civica, curiosità e Costituzione Nell’ambito degli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità , gli alunni della quinta classe della scuola primaria Padre Pio … Continua L'articolo A scuola di legalità : visita alla caserma dei Carabinieri per gli alunni della primaria di Baselice proviene da Fremondoweb.

In caserma dai carabinieri c'è una nuova stanza per supportare le donne che denunciano violenze; Rho, la stanza protetta: Rifugio dalla violenza; Non sei sola, la campagna dei carabinieri contro la violenza sulle donne: dove trovare una stanza tutta per se.

Rho, la stanza protetta: "Rifugio" dalla violenza - Accoglierà le vittime di maltrattamenti, "un incoraggiamento a denunciare". msn.com scrive

Inaugurata la stanza protetta per donne e minori vittime di violenza al Comando carabinieri di Rho - Inaugurata a Rho nella sede del comando Gruppo Carabinieri, la stanza protetta per donne e minori vittime di violenza. Come scrive ilnotiziario.net