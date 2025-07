Tangenti sugli ascensori i funzionari del comune di Roma erano anche assenteisti | nuova indagine per truffa e peculato

Cinque dipendenti del Comune di Roma sono indagati, a vario titolo, per corruzione, truffa ai danni dell’amministrazione, peculato e assenteismo. Secondo la procura, avrebbero svenduto la propria funzione pubblica a una serie di aziende attive nella manutenzione degli ascensori degli edifici comunali. In particolare, scrive Repubblica, si tratta della Del Vecchio Srl, la Maff Cleaning di Andrea Marrocco, la Ocs Organizzazione Commerciale Servizi Srl di Luana Lepore, la Grivan Group Spa e la Ferrari & C. Srl di Roberto Rezzi. Le accuse dei pm. Tutti e cinque i funzionari comunali coinvolti – Francesco Favero, Gianni Polimanti, Franco Pietropaoli, Alessandro Sbardella e Arnaldo Di Cicco – sono accusati di truffa per essersi ripetutamente assentati dal posto di lavoro durante l’orario di servizio, in alcuni casi anche per periodi piuttosto lunghi, pur continuando a risultare presenti. 🔗 Leggi su Open.online

Sottopasso via Lagomaggio, 170mila euro per rifare gli ascensori. Il Comune: "Servizio non sicuro, siamo al lavoro" - È stato avviato il procedimento per la sostituzione completa degli ascensori presenti nel sottopasso di via Lagomaggio, infrastruttura di collegamento tra il lato monte e il lato mare della città , situata in prossimità della linea ferroviaria.

In Comune tre ascensori inagibili e scoppia la polemica - In Comune tre ascensori non funzionano e scoppia la polemica. La segnalazione (con le foto) arriva dal consigliere Simone Villa (Lega) che denuncia quei tre ascensori che in municipio sono fuori servizio.

