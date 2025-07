Precipita nel fiume da 7 metri di altezza paura nella notte

Seravezza (Lucca), 17 luglio 2025 – Un volo da un’altezza di sei-sette metri, diritto dentro il fiume, in piena notte. E’ successo la scorsa notte, quando erano passate le 2 da pochi minuti, in via Michelangelo Buonarroti a Seravezza; la richiesta di aiuto era per un uomo di 46 anni caduto dal muretto che costeggia il fiume, dove è precipitato. L’uomo, dopo un volo da così tanti metri, nella caduta ha riportato un trauma agli arti ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “ Versilia ” di Lido di Camaiore. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Querceta, l’ambulanza della Misericordia di Forte dei Marmi, la polizia di e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Precipita nel fiume da 7 metri di altezza, paura nella notte

In questa notizia si parla di: fiume - metri - notte - altezza

