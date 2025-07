Punisher e il legame con un’altra serie dei Defenders | foto esclusive dal set

il ritorno di frank castle: nuove prospettive nell’universo marvel. Il ritorno di Frank Castle, noto come Punitore, all’interno dell’ Universo Cinematografico Marvel (MCU) sta attirando l’attenzione degli appassionati. Dopo la sua comparsa in Daredevil: Born Again, dove ha affrontato questioni di corruzione e si è scontrato con Wilson Fisk, si prevede un futuro ricco di azioni e collaborazioni inedite, compresa una possibile alleanza con Spider-Man. La presenza del personaggio nel contesto MCU apre nuovi scenari, tra cui una battaglia contro un Savage Hulk a New York. approfondimenti sullo speciale dedicato a punisher e novitĂ dal set. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Punisher e il legame con un’altra serie dei Defenders: foto esclusive dal set

Il punisher in spider-man: brand new day, un legame sorprendente dopo 26 episodi - La presenza di The Punisher nel film Spider-Man: Brand New Day rappresenta una novitĂ significativa nel panorama Marvel, suscitando grande interesse e discussioni tra gli appassionati.

