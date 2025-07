San Siro Inter i nerazzurri trovano un accordo con il comune e con il Milan | arriva la conferma anche da Daniele Mari

San Siro Inter, i nerazzurri hanno trovato l’intesa con i cugini rossoneri: il punto sulla cessione dell’impianto sportivo lombardo. Il futuro dello stadio Giuseppe Meazza entra in una nuova fase. Secondo quanto confermato attraverso il proprio account X da Daniele Mari, Inter, Milan e Comune di Milano avrebbero trovato un’intesa sostanziale per la cessione dell’impianto di San Siro e delle aree limitrofe. Un passaggio cruciale, che potrebbe aprire finalmente la strada alla costruzione del nuovo stadio condiviso dalle due societĂ milanesi. L’accordo, attualmente in fase di definizione legale, si basa su una valutazione complessiva di 197 milioni di euro, cifra stabilita dall’ Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, i nerazzurri trovano un accordo con il comune e con il Milan: arriva la conferma anche da Daniele Mari

San Siro, scaduto il bando: nessuna proposta alternativa. Ecco il piano di Inter e Milan - Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club

L'Inter sembra davvero intenzionata a prendere Gianluigi Donnarumma. Ecco perché Yann Sommer sembra essere in uscita. L'entourage del portiere e la dirigenza nerazzurra si sono incontrati due volte, una delle quali a Milano, per parlare del trasferimento

San Siro Inter, due passi avanti: Tar favorevole e accordo economico vicino tra club e Comune - San Siro Inter, il progetto per il nuovo impianto sportivo è in continuo sviluppo: le ultime sullo storico stadio milanese Il progetto per il nuovo San Siro torna a prendere forma concreta. Scrive informazione.it