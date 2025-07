Salento albero caduto sull' auto | tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata martedì pomeriggio intorno alle ore 17 a Martano. Un vecchio albero di pino dalle grandi dimensioni e dalla chioma frondosa è caduto su una vettura, una Toyota.

Albero Caduto a Rimini: il video - Il grosso pini si è schiantato a Marina Centro investendo una ragazza che stava passando in scooter che è rimasta per fortuna quasi illesa.

Vento forte oggi nelle Marche: danni e paura, albero caduto su auto a Pesaro - Ancona, 16 maggio 2025 – Annunciata dall’ allerta meteo gialla emessa dalla Protezione civile, il forte vento di bora ha fatto irruzione anche nelle Marche causando disagi e danni soprattutto nelle zone costiere.

L’albero caduto a Venezia, il Comune: “Era monitorato”. I cittadini: “Morto da anni” - Quattro le donne in codice rosso, una è in prognosi riservata. La procura ha aperto un’inchiesta. L’esperto: “Chioma tagliata senza criterio”

#Afragola #RioneSalicelle Cade grosso albero nel quartiere, tragedia sfiorata. Sul posto gli uomini di Velia Ambiente a bonificare l'area.... Vai su Facebook

Salerno, albero crolla in pieno giorno al mercato di via Piave: sfiorata la tragedia - StampaTragedia solo sfiorata questa mattina a Salerno, al mercato di via Piave, dove un grosso albero si è abbattuto improvvisamente rischiando di travolgere passanti e ambulanti. Come scrive salernonotizie.it