Rivascolarizzazione del cuore in una sola seduta | a Massa l’intervento mai eseguito in Italia

Massa, 17 luglio 2025 – All’Ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio è stato effettuato un intervento mai documentato prima in Italia: un’innovativa procedura che ha permesso di eseguire, in un’unica seduta operatoria, un bypass coronarico e l’impianto di uno stent. Grazie a questa tecnica ibrida, che unisce cardiochirurgia mini-invasiva e interventistica coronarica, è stato possibile rivascolarizzare completamente il cuore del paziente evitando due ricoveri separati, due anestesie e due operazioni distinte. Un passo avanti importante nella chirurgia cardiaca, che consente di trattare in modo completo e risolutivo pazienti con malattie coronariche complesse, semplificando al massimo il percorso clinico. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Rivascolarizzazione del cuore in una sola seduta: a Massa l’intervento mai eseguito in Italia

In questa notizia si parla di: cuore - seduta - massa - intervento

Papa Leone XIV risponde ai lettori di “Piazza San Pietro” Zaira, giovane madre di tre figli, si interroga con coraggio sul diritto alla pace. “Il tuo è un grido che arriva al cuore di Dio”, le risponde il Santo Padre VATICANO, 8 LUG. - Papa Leone XVI risponde ai lett Vai su Facebook

A Massa la rivascolarizzazione del cuore in una sola seduta; Sostituite due valvole cardiache senza aprire il torace. È la prima volta in Europa; Individua ed irradia il tumore in sei secondi: è Hypersight, un nuovo sistema di Radioterapia.

Straordinario intervento all’Ospedale del Cuore di Massa: operazione ... - Un intervento straordinario all’Ospedale del Cuore di Massa, uno dei primi al mondo: l’Aortic Team nelle scorse settimane ha operato un paziente all’aorta ascendente ... Riporta lanazione.it

Toscana. Al Cuore di Massa primo intervento su valvola mitralica senza ... - Al Cuore di Massa primo intervento su valvola mitralica senza aprire il torace Si tratta, evidenzia la Regione in una nota, di una procedura effettuata in una quindicina di centri al mondo. Secondo quotidianosanita.it