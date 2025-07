Incidente oggi a Ravenna schianto in moto | muore 17enne ferita la fidanzata

Marina di Ravenna, 17 luglio 2025 – Ennesima tragedia sulle strade a Ravenna. Un incidente mortale è avvenuto prima dell’alba, intorno alle 5, alla rotonda degli Scarriolanti, all’altezza dello svincolo tra via Trieste e viale della Pace, lungo la strada che da Marina di Ravenna porta a Punta Marina. In uno schianto in moto è morto un ragazzo di 17 anni. Insieme a lui viaggiava la fidanzata che è rimasta ferita lievemente ed è stata portata all’ospedale. Da una prima ricostruzione della tragedia sembra che il 17enne dal lungomare si stesse dirigendo verso la città , quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo all’entrata della rotonda, cadendo fatalmente a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: ravenna - incidente - schianto - moto

