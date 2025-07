VIDEO | Spari a due carabinieri | un arresto

C'è un arresto per gli spari ai due carabinieri fuori servizio della notte del 5 marzo scorso. Le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno consentito di raccogliere elementi di responsabilità nell'agguato a carico di un 22enne di origine straniera, che era stato già . 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Tenta di sfondare la porta di una casa e di accoltellare i carabinieri. Partono gli spari, colpita anche la proprietaria - Un inseguimento rocambolesco, culminato con una sparatoria. Che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.

Auto in fuga dai carabinieri, spari a Montefollonico - Torrita di Siena (Siena), 29 maggio 2025 – E’ la Procura di Siena a spiegare cosa è successo a Montefollonico, frazione di Torrita, nel pomeriggio di lunedì scorso.

Gli spari e la cattura. Il blitz dei carabinieri. E i vicini sotto choc: "Orrore insospettabile" - Il caldo della primavera della campagna toscana, un efferato omicidio e l’arrivo dei giornalisti. Sembra la trama di una serial, ma purtroppo è la realtà dei fatti che vede protagonista la guardia giurata Vasile Frumuzache, reo confesso dell’omicidio di Denisa Paun, l’escort scomparsa da Prato il 16 maggio scorso e anche dell’assassinio di un’altra ballerina, Ana Maria Andrei, romena scomparsa ad agosto del 2024.

Spari in via Lazio contro i carabinieri fuori servizio, un arresto per tentato omicidio - Il provvedimento del gip nei confronti di un 22enne straniero ritenuto responsabile insieme ad altre due persone, il ragazzo era già in carcere per detenzione di arma da fuoco ... Secondo latinaoggi.eu

Estorsione sventata dai carabinieri: un arresto - Il Messaggero - La Stazione Carabinieri di Fara in Sabina ha arrestato in flagranza di reato un cinquantasettenne, di origini straniere ma da tempo residente in Italia, ritenuto responsabile del reato di ... ilmessaggero.it scrive