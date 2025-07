Sannio Matic ottiene la registrazione per ‘Mòke’ | il gusto del Sannio ora tutelato in Europa

Tempo di lettura: < 1 minuto Un grande traguardo, atteso da anni e frutto di una visione ambiziosa: MòKe Caffè è ora un marchio registrato a livello europeo. Un riconoscimento che celebra la passione e l’esperienza di Sannio Matic, azienda da oltre 30 anni e punto di riferimento nel territorio di Benevento. Conosciuta per il servizio di vending professionale, in continua evoluzione, Sannio Matic affianca alla distribuzione automatica un’assistenza tecnica specializzata su macchine da caffè, la fornitura in comodato per aziende e uno spazio dedicato al mondo del caffè nel suo coffee shop di Viale Mellusi 48. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

