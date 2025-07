Sala indagato il centrodestra chiede le dimissioni Silenzio dal Pd milanese

La notizia dell'indagine sul sindaco di Milano Beppe Sala è un terremoto per la politica milanese, già scossa mercoledì dalla notizia della nuova indagine sull'archistar Stefano Boeri, ma soprattutto del coinvolgimento dell'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, un tecnico (ex. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il sindaco di Milano Sala dovrebbe dimettersi prima di subito perché ha governato male (traffico, follie green, jihad anti-auto), ma NON PERCHÉ È INDAGATO. Tutti (centrodestra politico e mediatico incluso, mentre a sinistra non c’è speranza) dovremmo ricord Vai su X

+++TELESVEVANOTIZIE: IL CONSIGLIO COMUNALE DI MOLFETTA “SALVA” IL SINDACO MINERVINI, RESPINTA LA MOZIONE DI SFIDUCIA PER IL PRIMO CITTADINO INDAGATO E... Vai su Facebook

Inchiesta sull'urbanistica a Milano, Sala: «Non ci riconosciamo nella lettura che viene data». Il centrodestra: «Si dimetta»; Sala indagato, il centrodestra chiede le dimissioni. Silenzio dal Pd milanese; Il sindaco Sala sotto assedio sfida la procura. Centrodestra e M5S: “Ora deve dimettersi”.

Milano trema, Sala indagato per falso e induzione indebita. Chiesti gli arresti per Catella - I pm chiedono l’arresto per l’assessore Tancredi, l’imprenditore Catella e altri 4 per corruzione: «Boom edilizio fuori controllo» Le accuse a Stefano Boeri ... msn.com scrive

Sala indagato: scossa a Palazzo Marino nell'inchiesta sull’urbanistica milanese - Tra arresti richiesti e pressioni sul sindaco, spunta un “warning” di Boeri. Come scrive 7giorni.info