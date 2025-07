Le parole di Papa Leone XIV che ogni coppia di sposi dovrebbe ascoltare

Papa Leone ha incontrato una coppia di sposi novelli e ha dato loro degli importantissimi consigli per la loro vita matrimoniale che valgono per tutte le coppie di sposi: parole di cui fare tesoro. I consigli di papa Leone XIV agli sposi sono qualcosa di prezioso che ogni coppia dovrebbe tenere a mente. Le parole. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Le parole di Papa Leone XIV che ogni coppia di sposi dovrebbe ascoltare

Nel cuore dell’estate, Papa Leone XIV torna a celebrare l’Eucaristia nella storica parrocchia di San Tommaso da Villanova, a Castel Gandolfo. Domenica 13... Vai su Facebook

Papa Leone XIV, Giubileo delle famiglie: Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna; Giubileo delle famiglie, l'omelia di Papa Leone: Il matrimonio è il vero amore tra uomo e donna; Leone XIV: oggi tante famiglie sono ferite, nel Vangelo la luce che può aiutarle.

Papa Leone XIV svela il segreto del matrimonio felice: la pratica religiosa da fare ogni sera - Papa Leone XIV rivela il segreto per un matrimonio felice: restare calmi e pregare insieme ogni sera. Lo riporta supereva.it

Papa Leone a Castel Gandolfo, anniversario inedito per una coppia di sposi - Mario Adinolfi in ospedale, il tracollo appena tornato dall’Isola dei famosi: «Ho perso quattro casse d’acqua» Donnarumma- Riporta msn.com