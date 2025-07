A Sappanico è Borg in festa | appuntamento con la festa anni ' 80 musica ed enogastronomia

ANCONA – Appuntamento il 19 luglio, a partire dalle ore 18, con ‘Borg in Festa’ al Parco comunale di Sappanico con una grande serata dedicata agli anni Ottanta con musica ed enogastronomia. Per riscoprire i brani che hanno segnato quel periodo, le mode e i balli, la serata offrirà diversi eventi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

‘Borg in Festa’ a Sappanico – Comune di Ancona – ufficio stampa – comunicati del 17 luglio.

A Sappanico è "Borg in festa": appuntamento con la festa anni '80, musica ed enogastronomia - Il via alle 18 di sabato q9 luglio: prevista anche la esibizione della band dei Via Verdi, storico gruppo anconetano giunto al successo negli anni ottanta con “Diamond” ... Da anconatoday.it