Lutto nei carabinieri l’hanno trovata morta così | tragedia senza senso

– Aveva solo 28 anni e una carriera brillante già avviata nell’Arma dei Carabinieri. Una figura stimata, amata, impegnata nella tutela dell’ambiente e della legalità. Ma martedì 16 luglio, nella sede del Nucleo Forestale a Siena, Laura Grillo è stata trovata senza vita. L’ipotesi del suicidio è quella più accreditata, ma le cause ufficiali del decesso non sono ancora state rese note. Un velo di mistero circonda la tragedia, e intanto il dolore corre veloce tra i corridoi delle caserme, e ben oltre. Chi era Laura Grillo. Originaria di Gravina di Puglia, in provincia di Bari, Laura Grillo era comandante del Nucleo Forestale dei Carabinieri a Siena. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto nei carabinieri, l’hanno trovata morta così: tragedia senza senso

