Arezzo, 17 luglio 2025 – La rassegna Bambini al Pertini torna in scena presso il Parco Pertini di Arezzo con un nuovo, giocoso appuntamento, dedicato alle famiglie. Martedì 22 luglio, con inizio alle 17:30, ad ingresso libero, il Teatro C’art (Italia) e il Teatro do Sopro (Brasile) presenteranno lo spettacolo “Felici per sempre”, con la creazione, l’interpretazione e la regia di Flavia Marco e André Casaca. L’evento, a cura di Officine della Cultura e Koinè, rappresenta la sinergia tra operatori culturali e sociali di Arezzo con la finalità di offrire ai bambini e alle famiglie un’opportunità di svago e di divertimento mantenendo alto l’impegno educativo e sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con “Bambini al Pertini” la felicità è per sempre