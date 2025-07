La più grande roccia di Marte mai trovata sulla Terra venduta all’asta per 4 milioni di euro

Una roccia «incredibilmente rara» proveniente da Marte, la più grande mai trovata sulla Terra, è stata venduta all’asta per 4,3 milioni di dollari, pari a 3,7 milioni di euro, in un’asta a New York. Lo riporta la testata inglese Bbc, secondo cui si tratterebbe del meteorite conosciuto come Nwa 16788, che pesa 24,5 chilogrammi ed è lungo 38,1 centimetri. Il ritrovamento in Niger. La roccia è stata scoperta nel 2023 in una regione remota del Niger ed è il più grande dei circa 400 meteoriti marziani rinvenuti sulla Terra. «Circa il 70% della superficie terrestre è coperto d’acqua. Quindi siamo incredibilmente fortunati che questo oggetto sia atterrato sulla terraferma invece che in mezzo all’oceano», spiega Cassandra Hatton, vicepresidente del dipartimento di scienza e storia naturale della casa d’aste Sotheby’s. 🔗 Leggi su Open.online