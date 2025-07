Materazzi | Gattuso CT dell’Italia? Vi dico cosa ne penso | VIDEO

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ha parlato della nomina di Gennaro Gattuso a CT dell'Italia. Il video. L'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha commentato la scelta di affidare il ruolo di Commissario Tecnico dell'Italia a Gennaro Gattuso. Secondo Materazzi: "La scelta l'ha presa Gianluigi Buffon. Bravo lui a metterci la faccia.". Ecco il video con le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Materazzi: “Gattuso CT dell’Italia? Vi dico cosa ne penso” | VIDEO

In questa notizia si parla di: materazzi - gattuso - italia - dico

Nuovo CT Italia, Materazzi consiglia: «Gattuso, De Rossi e Cannavaro perfetti per sostituire Spalletti! Ecco perché» - di Redazione Nuovo CT Italia, Materazzi consiglia: l’ex Inter si esprime così sui nomi di Gattuso, De Rossi e Cannavaro per la panchina della Nazionale.

Materazzi: ‘Gattuso, Cannavaro e De Rossi perfetti per la Nazionale’, Ringhio avanza - Tra rifiuti e riflessioni, ecco chi potrebbe essere il prossimo ct dopo Luciano Spalletti. Marco Materazzi, uno dei simboli del trionfo mondiale del 2006, interviene nel dibattito acceso sul futuro della panchina azzurra.

De Rossi, Cannavaro o Gattuso ct dell’Italia? Materazzi e Amelia: “Loro perfetti” - (Adnkronos) – Marco Materazzi, Marco Amelia e il prossimo ct dell’Italia. L’esonero di Luciano Spalletti ha aperto il casting per il nuovo allenatore della Nazionale, dopo che il presidente della Figc Gabriele Gravina ha incassato il no di Claudio Ranieri, prima scelta per succedere all’ex tecnico, tra le altre, del Napoli.

Ignazio La Russa: “Ho già condiviso il mio pensiero con Gravina: Gattuso, per me, non rappresenta un simbolo del nostro calcio.” Che ne pensate? #larussa #italia #politica #nazionale #gattuso #gravina Vai su Facebook

Nazionale, Materazzi si sbilancia sul nuovo ct e fa tre nomi: “Sono perfetti”; Italia, senti Lippi: Mi rivedo in Gattuso, è l'uomo giusto. L'ho chiamato e gli ho detto...; Domenech: «La testata di Zidane a Materazzi? Sogno ancora la finale Francia-Italia 2006».

Materazzi spiega perché nella chat di Italia 2006 ora non si scrive di Nazionale: “Facciamo solo gli auguri” - Marco Materazzi ha parlato della nomina di Gattuso come nuovo CT dell'Italia e ha svelato un particolare circa la chat Whatsapp degli azzurri campioni ... Lo riporta fanpage.it

Inter, Materazzi si schiera tra Lautaro e Calhanoglu: il pronostico Scudetto e il retroscena su Gattuso - Il pronostico del campione del Mondo 2006 sullo scudetto e i retroscena sull'arrivo di Gattuso. Da sport.virgilio.it