Zaia "Speriamo che il 2025 sia l'anno in cui si parlerà solo di pace"

VENEZIA (ITALPRESS) – "Auguri di un buon Natale da trascorrere in serenità, tranquillità con le persone che si amano. Un augurio particolare a tutti coloro che non godono di perfetta salute. E che il 2025 spazzi via tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno, a cominciare dalle guerre. Speriamo che il 2025 sia l'anno del sereno che ci permetta di parlare di pace". Così il Presidente del Veneto Luca Zaia, in un video messaggio di auguri in vista delle festività di Natale e di inizio anno nuovo.