Un igloo alla Maggiolina | la nuova vita della ‘casa cupola’ grazie a due dentisti

Milano – Quando si dice un restauro filologico. “Si chiamano case? Così abbiamo pensato che l’indicazione per ristrutturarle fosse già nel nome. Del resto sono così particolari e hanno una storia così interessante che era un peccato “tradirle“”. A parlare è Michele Scala che, insieme al fratello Alberto, ha comprato e poi ristrutturato una delle case, quelle singolari villette realizzate nel 1946 su progetto dell’altrettanto singolare architetto Mario Cavallè come risposta all’emergenza abitativa del Dopoguerra. I fratelli Scala sono titolari di uno studioco di Melegnano, quanto di più lontano insomma dtradizionale idea di designer e architetti. Eppure si sono messi con carta, penna e tanta fantasia a immaginare un perfettourbano. “Cercavamo un piccolo investimento immobiliare a Milano - racconta Michele Scala - e ci siamo imbattuti in questo annuncio.