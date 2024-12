Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte sulla Gran Risa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA9.36 Il pettorale rosso è sulle spalle di Henrik Kristoffersen, vincitore tra le porte strette in Val d’Isere. In Francia il norvegese è tornato alla vittoria chiudendo la gara davanti ad Atle Lie Mcgrath e Loic Meillard.9.33 Dopo ladissima vittoria di Odermatt in gigante di ierisi preannuncia un’altra giornata dide spettacolo. Il quartodella stagione è quanto mai aperto ad ogni possibilità.9.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale dellodell’, appuntamento della Coppa del Mondo di sci/2025.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dellodell’, appuntamento della Coppa del Mondo di sci/2025.