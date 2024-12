Fedez, dopo il Festival di Sanremo uscirà il suo libro-confessione. E intanto aspetta il Natale nella villa extra lusso ai Caraibi

Leggi su Open.online

Arriva nelle librerie a marzo del 2025 il nuovodidove il rapper ripercorre i suoi traumi e le cicatrici più profonde, passate e recenti. Memoir è il titolo – non definitivo –scheda di anticipazioni del nuovo anno di Mondadori che lo pubblicheràcollana “Viva Voce”. Nelle 252 pagine non potrà mancare una parte dedicata al rapporto con Chiara Ferragni, dalla quale il cantante – definito «il personaggio italiano più noto, più discusso, più divisivo» – si è separato ufficialmente lo scorso 13 dicembre. «Una biografia che ha l’efficacia di unterapeutico, un self help che ha la vitalità di una biografia»: così viene presentato ilche riserverà molte sorprese e con cui il rapperla musica, i social, la tv, i podcast catturerà l’attenzione di milioni di italiani.